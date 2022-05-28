BES'te yeni düzenleme! Ev alana, iş kurana ve evlilik yapana…

BES son dakika yeni düzenleme sinyalleri ile yeniden gündemde… Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) konut alma, evlilik ve iş kurma gibi katılımcıların finansmana ihtiyaç duyacakları önemli olaylarda birikimlerini kısmen çekerek sistemde kalma çalışmasında sona gelindi. Çalışma kapsamında 18 yaşından önce sisteme giren çocukların üniversite eğitimi için de kısmen ödeme hakkı geliyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) cazibesini artırmak için yeni adımlar planlanıyor. Özellikle devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması ve 18 yaş altı katılımcıların sisteme dahil edilmesi sonrasında büyük bir ivme kazanan BES'teki son durumu ve planlanan yenilikleri '11'inci Sigorta Haftası' nedeniyle açıklamalarda bulunan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy anlattı.

İŞ KURANA DA ÖDEME VAR

Ersoy, önümüzdeki dönemde BES’in cazibesini artırmaya yönelik adımları şöyle sıraladı: "Konut alma, evlilik ve iş kurma gibi katılımcıların finansmana ihtiyaç duyacakları önemli olaylarda, avantajlı koşullarla birikimlerini kısmen çekerek sistemde kalmaya devam edebilecekleri bir uygulama üzerinde çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bahsedilen çalışma kapsamında, 18 yaşından önce sisteme girmiş katılımcılarımıza, üniversite eğitimi için kısmen ödeme alma hakkı getirmeyi de planlıyoruz."

HEDİYE SERTİFİKASI

Bunların yanında, 'BES Hediye Sertifikası' uygulamasıyla, kişilerin yakınlarına özel günlerinde, dijital yöntemleri kullanarak kolay ve pratik bir şekilde katkı payı hediye etmelerine olanak tanıyacak çalışmaların da son aşamaya geldiğini ifade eden Ersoy, "Tüm bu düzenlemelerin hayata geçmesi ile kısa bir süre içerisinde, BES’teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşacağını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

400 BİN ÇOCUĞUN 1 MİLYAR TL'Sİ BİRİKTİ

2021 yılının Mayıs ayında yapılan düzenleme ile 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş hakkı tanınmıştı. Ali Ersoy, "Henüz, sadece 1 yıllık süre tamamlanmış olmasına rağmen, 18 yaş altı 400 bine yakın katılımcımız sisteme dahil oldu.

Bunların toplam fon büyüklüğü 1 milyar TL’ye yaklaştı. Rakamlar tahminlerin çok üstünde gerçekleşti. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için ebeveynlerinin son derece bilinçli ve gayretli olduklarını görüyoruz" dedi.

14 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

2003 yılında başlayan BES uygulamasının topluma tasarruf alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra katılımcılara emekliliklerinde ek bir kaynak sağlamak amacıyla geliştirildiğini anlatan Ersoy, "Günümüzde 15 emeklilik şirketinin faaliyet gösterdiği bu alanda, 14 milyon civarındaki katılımcı ve çalışanımız ile 271 milyar TL’si BES tarafında, 21 milyar TL’si ise otomatik katılım sistemi (OKS) tarafında olmak üzere yaklaşık 292 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı ve birçok kişinin geleceğini finansal anlamda güvence altına almasına aracı olundu."



