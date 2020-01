BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037699 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071594 -0,12 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070847 -0,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067893 -0,11 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057487 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017435 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015014 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042108 -3,05 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035179 -2,45 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,125421 -1,86 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093669 -1,86 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022001 -1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,125787 -2,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,086863 -2,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069681 -2,13 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031173 -1,95 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,083901 -1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018272 -0,15 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022802 -0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026683 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015700 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011680 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)