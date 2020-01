BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069558 -0,08 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042633 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076356 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035030 -0,05 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075376 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017418 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015011 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079443 -0,54 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022708 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024823 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041125 -0,28 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134634 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023813 -0,34 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017467 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036460 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049139 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070480 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024380 -0,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015811 -0,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035028 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022653 -0,25 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011659 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033889 -0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)