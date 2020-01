BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035159 -0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078774 -0,84 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134119 -0,38 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031306 -0,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053659 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016769 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,072662 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013017 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048987 -0,31 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023745 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015743 -0,43 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022556 -0,43 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028529 -0,27 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024020 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014284 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034786 -0,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019591 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032603 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031620 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010683 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068822 0,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)