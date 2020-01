BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042041 -0,25 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029891 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059083 -0,15 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032948 -0,15 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047076 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041990 -1,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078123 -0,83 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034999 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035336 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035850 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048750 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015641 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023655 -0,38 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021793 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012974 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034485 -1,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024013 -1,29 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015732 -0,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015631 -0,71 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022410 -0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)