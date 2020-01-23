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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071040 0,87 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037569 0,85 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094572 0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072279 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,106958 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015015 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036279 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 0,67 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019499 0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019492 0,59 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019906 0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019193 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034219 0,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023828 0,60 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021367 0,40 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022107 0,20 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022456 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033407 0,26 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029222 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065695 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061774 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068721 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025011 0,03 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061125 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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