FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Beyanname Gözetim Programı 2 başarıyla tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, Beyanname Gözetim Programı 2 ile 2025 kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, riskli alanların tespit edildiğini ve gönüllü uyumun artırılmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Beyanname Gözetim Programı 2 başarıyla tamamlandı

VDK'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Beyanname Gözetim Programı 2'nin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "2025 kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, riskli alanlar tespit edilerek gönüllü uyumun artırılmasına katkı sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Program çerçevesinde, 36 bin 15 mükellefe gözetim yazısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, süreç boyunca vergi müfettişlerinin mükelleflere vergisel risklerin anlatımı konusunda rehberlik ettiği vurgulandı.

Açıklamada, geçici vergi beyanları, program sonucunda verilen kurumlar vergisi beyannameleri ve diğer mali göstergelere dayalı merkezi analizde 7 bin 972 mükellefte ve yüzde 22'lik kesimde vergi ödeme yükümlülüğü doğuracak matrah artışı gerçekleştiğinin ve 21,8 milyar lira matrah artırıldığının altı çizilerek, 3 bin 308 mükellef ve yüzde 9'luk kesimde zarar azaltımı gözlemlendiği ve 23,3 milyar lira zararın azaltıldığı, 1436 mükellefte de vergi ödeme yükümlülüğü doğduğu kaydedildi.

Toplam 9 bin 844 mükellefte, kurumlar vergisi matrahı yönünden yaklaşık 45,1 milyar lira tutarında değişim gerçekleştiği, 2 bin 168 mükellefte brüt satış hasılatında 120,8 milyar lira, ölçekleri ile bağlantılı geçmiş dönem trendleriyle uyuşmayacak artışın tespit edildiği aktarılan açıklamada, 3 bin 151 mükellefin kanunen kabul edilmeyen gider rakamlarında 4,5 milyar liranın üzerinde artış ve 118 mükellefte katma değer vergisi matrahlarında düzeltme beyanı kaynaklı 617,4 milyon lira artışın gözlendiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi müfettişlerine dönüş yaparak, risk konularına yönelik bilgi veren ve açıklamaları merkezi risk analizine bağlı olarak yerinde görülen mükellefler de dikkate alındığında, gözetim çalışması kapsamında denetim yükünde yüzde 70'in üzerinde azalma meydana geldi. Süreç, önceki gözetim çalışmalarında olduğu gibi, makul açıklamalarda bulunamayan mükelleflerin denetim planlarına dahil edilmesi suretiyle devam edecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IMF bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüIMF bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Araç kiralayacaklar dikkat! Sahte internet sitelerine karşı uyarı geldiAraç kiralayacaklar dikkat! Sahte internet sitelerine karşı uyarı geldi

Anahtar Kelimeler:
vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.