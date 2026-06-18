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Beyaz et sektöründe yeni gelişme: Denetim kayyumluğu kararı kaldırıldı

Beyaz et sektöründeki çok sayıda şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Son olarak şirketlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beyaz et sektöründe yeni gelişme: Denetim kayyumluğu kararı kaldırıldı
Hande Dağ

Geçtiğimiz günlerde beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyumu atandığı duyurulmuştu. Beyaz et sektörünün devlerine yönelik operasyon düzenlenmişti. Aralarında Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita gibi Türkiye'nin beyaz et devlerine denetim kayyumu atanmıştı. Son olarak bu şirketlerle ilgili kritik bir gelişme oldu.

Beyaz et sektöründe yeni gelişme: Denetim kayyumluğu kararı kaldırıldı 1

DENETİM KAYYUMLUĞU KARARI KALDIRILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Banvit, Lezita, Şenpiliç, Ak Piliç, Bupiliç, Ay-Pi Tavukçuluk, Hastavuk, Keskinoğlu ve Gedik Tavuk’un aralarında bulunduğu şirketlere denetim kayyumluğu kararı kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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