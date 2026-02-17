FİNANS

Beyaz ışık göründü! Trafik lambalarında yeni dönem... Dört ışıklı olacak: Kırmızı, sarı, yeşil, beyaz

Trafik ışıklarında yeni bir dönem için ilk adım atıldı. Devrim niteliğinde alınan yeni karara göre klasik kırmızı, sarı ve yeşil ışığın yanına beyaz ışık da eklenecek. Böylelikle trafik lambaları artık 4 ışıklı olacak. ABD'deki pilot bölgede test edilmeye başlanan yeni uygulama ile trafik akışının hızlanması hedefleniyor. Peki trafik lambalarına getirilmesi planlanan beyaz ışık ne anlama geliyor? İşte tüm detaylar...

Beyaz ışık göründü! Trafik lambalarında yeni dönem... Dört ışıklı olacak: Kırmızı, sarı, yeşil, beyaz
Devrim Karadağ

Trafik lambalarında 'beyaz ışık' dönemi için ilk adım atıldı. Yıllardır tüm dünyada uygulanan klasik kırmızı sarı ve yeşil ışıklara bir yenisi olarak beyaz ışık da eklenecek. Artan araç sayısı, yolların kalabalıklaşması, çevre kirliliği gibi olumsuz durumlara çare bulmak için çalışmalar yürüten bir ekip, beyaz ışıklı trafik lambalarını geliştirdi.

Özellikle otonom yani sürücüsüz araçların trafikte daha güvenli ve verimli hareket etmesini sağlamak amacıyla 4 ışıklı trafik lambası uygulaması üzerinde yoğunlaşan ekipler, çalışmalarına hız verdi ve ilk denemeler başladı.

BEYAZ IŞIK NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye’de trafik ışıklarında yeni bir dönem kapıda: klasik kırmızı, sarı ve yeşil ışıklara “beyaz ışık” ekleniyor. Dünya genelinde test edilmeye başlayan bu yenilik, özellikle otonom yani sürücüsüz araçların trafikte daha güvenli ve verimli hareket etmesini sağlamak amacıyla geliştirildi.

'TAKİP ET' SİNYALİ GÖNDERECEK

Beyaz ışık, sürücüsüz araçlara kavşaklarda “takip et” sinyali vererek, araçların birbirini güvenle takip etmesine olanak tanıyacak. Böylece, yoğun trafikte akışın hızlanması ve kazaların azalması hedefleniyor. İnsan sürücüler ise alışık oldukları kırmızı, sarı ve yeşil ışık düzenini kullanmaya devam edecek.

YÜZDE 10'A KADAR HIZLANDIRIYOR

Şu anda ABD’de pilot uygulamalarla denenmeye başlayan bu sistemin, trafik akışını yüzde 10’a kadar hızlandırabileceği belirtiliyor. Ancak, yaygın şekilde kullanılabilmesi için trafikte daha fazla otonom aracın bulunması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Geleceğin şehirlerinde yaygınlaşması beklenen beyaz ışık, trafik yönetiminde teknolojinin nasıl devrim yaratabileceğinin en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yeni sinyal, sadece araçları değil, şehirlerin ulaşım altyapısını da kökten değiştirme potansiyeline sahip.

