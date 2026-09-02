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Beyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mayıs ayında toprakla buluşturulan coğrafi işaretli beyaz kuru fasulye, aylar süren bakım ve sulama çalışmalarının ardından olgunlaşarak hasat edilmeye başlandı. Fasulye tarlada kilosu 100 ile 125 TL arasında alıcı buluyor.

Beyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyor

Fasulye tarlada kilosu 100 ile 125 TL arasında alıcı buluyor. Tufanbeyli'nin ince kabuklu beyaz fasulyesi 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Tufanbeyli'de yıllardır devam eden kuru fasulye ekimi bu yılda devam etti. Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen üreticiler ve tarım işçileri, olgunlaşan fasulyeleri kökleriyle birlikte sökerek toplamaya başladı. Geniş tarım arazilerindeki hasat çalışmaları havadan da görüntülendi.

Tufanbeyli'nin önemli tarım bölgelerinden Pınarlar Mahallesi'nde fasulye üretimi, bölgedeki çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Mayıs ayında ekimi yapılan ürünler, sezon boyunca yapılan bakım ve sulamanın ardından hasada ulaşıyor.

FASULYELER PATOZDAN GEÇİRİLİYOR

Hasat edilen fasulyeler, kurutma işleminin ardından patozdan geçirilerek tanelerinden ayrılıyor. Daha sonra ayıklanan fasulyeler satışa hazır hale getiriliyor.
Fasulye üreticisi Mehmet Tokdemir, sezon boyunca hava şartlarının ve tarımsal bakım çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, hasat dönemine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Beyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyor 1

Tokdemir, fasulye ve nohut üretimi yaptıklarını belirterek, ürünleri farklı illerdeki tüketicilere ulaştırmak için internet ve sosyal medya kanallarını da kullandıklarını ifade etti.

Üretici Tokdemir, ürünlerin kurutulduktan sonra patozdan geçirildiğini ve tek tek ayıklanarak satışa hazırlandığını belirterek, "Patozdan sonra tekrar bir elden geçiririz. Seçeriz tek tek, müşterilerimize ulaştırırız" dedi.

"FASULYENİN LEZZETİ İÇİN SERİN HAVA ÖNEMLİ"

Üretici Dudu Tokdemir ise Tufanbeyli'nin iklim şartlarının fasulye üretimi açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Fasulyenin serin ve rüzgarlı havayı sevdiğini belirten Tokdemir, bu sezon ürünlerin gelişiminden memnun olduklarını ifade etti. Kendi üretimlerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadıklarını belirten Tokdemir, ürünleri doğal üretim yöntemleriyle yetiştirdiklerini kaydetti.

Beyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyor 2

KADINLAR DA HASADA KATILIYOR

Pınarlar Mahallesi'ndeki hasatta kadınların da yer alması dikkat çekti. Tarlada çalışan kadınlar, olgunlaşan fasulyelerin sökülmesi ve toplanması çalışmalarına katılıyor.
Hasat edilen ürünler kurutma, patoz ve ayıklama aşamalarından geçirildikten sonra tüketicilere ulaştırılıyor.

Beyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyor 3

Üreticiler, Pınarlar'da yetiştirilen beyaz kuru fasulyenin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını ve doğrudan tüketiciyle buluşturulmasını hedefliyor.

Öte yandan, fasulye tarlasını internet üzerinden görerek Pınarlar Mahallesi'ne gelen Serna Göle de üretim alanını yerinde inceleyerek hasat çalışmalarına tanıklık etti. Göle, tarladaki üretim sürecini yakından görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Fasulyenin kilosu tarlada 100 ile 125 TL arasında alıcı buluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana mayıs
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