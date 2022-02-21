Beyaz Saray ve AB'den Rusya’ya ağır finansal yaptırım uyarısı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı işgal etmmesi halinde Rusya'nın karşı karşıya kalacağı yaptırımlara ilişkin bazı detaylar açıkladı. Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uluslararası finansal piyasalara erişimini kaybedeceğini vurguladı.

ARD'ye konuşan Von der Leyen, "Rusya'nın uluslararası finansal piyasalara erişimine son verilir. Rusya'nın ekonomisini modernize etmek ve çeşitlendirmek için ihtiyaç duyduğu ve bizim hakim olduğumuz, ikamesi bulunmayan tüm mallara yaptırım uygulanır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya'ya yaptırımların hemen uygulanması çağrılarına da yanıt veren Von der Leyen, Rusya herhangi bir saldırı düzenlenmedikçe yaptırım uygulanmayacağını vurguladı. Von der Leyen, "Bizim her zaman Rusya'ya diplomasiye ve müzakere masasına dönme için bir şans vermemiz gerekli" dedi.

BEYAZ SARAY’DAN SWIFT AÇIKLAMASI

ABD’de Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanlarından Daleep Sing ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulanacak ilk yaptırımlar arasında Rusya'nın swift finansal sisteminden çıkarılmasının yer almayacağını söyledi.

Yaptırımların Rusya'nın dünyaya enerji arzını azaltmayı amaçlamayacağını belirten Singh, yaptırımların Rus vatandaşlarını hedef almayacağını da vurguladı.

Singh, ABD'nin Rusya'ya ağır ihracat kontrolleri uygulama kararı alması halinde Rusya'nın teknoloji ithalatını aralarında Çin'in olduğu başka ülkelere kaydıramayacağını da savundu.



