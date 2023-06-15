Beyonce konseri İsveç'te enflasyonu artırdı! Kimse bunu beklemiyordu: En az yüzde 0,3…

"Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce’nin on binlerce hayran, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesini başlatan konseri yakalamak için Mayıs ortasında İsveç’in başkenti Stokholm'e akın etti. Konserde 46 binden fazla kişinin bulunduğu ifade edilirken kent içinde otellerin tamamının dolduğu hatta bazılarının şehir dışında konaklamak zorunda kaldığı ifade edildi.

ENFLASYON YÜZDE 10’UN ALTINA GERİLEDİ AMA…

Ancak ülkede Aralık ayında yüzde 12,3 ile zirve yaparak 30 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon yeni yıl itibarıyla gerilemeye başlamış hatta, Nisan ayında yüzde 10,5 olan TÜFE Mayıs ayında 6 aydan uzun bir süreden sonra yüzde 9,7 gelerek yüzde 10’un altına gerilemişti. Ekonomistler ülkede elektrik ve gıda fiyatlarındaki düşüşün Mayıs ayında enflasyon oranının düşmesine katkıda bulunduğunu, aynı zamanda bazı mal ve hizmetlerin maliyetlerinin arttığını söyledi. Beklenenden daha yüksek gelen enflasyona en büyük etkinin konaklama, yeme içme, eğlence hizmetleri ve giyimden olduğu vurgulandı.

BEYONCE’DAN ENFLASYONA YÜZDE 0,3 ETKİ

Konuya ilişkin konuşan Danske Bank İsveç baş ekonomisti Michael Grahn, Beyonce'nin Stokholm'deki konserinin enflasyon oranının beklenenden yüksek gelmesine sebep olduğunu söyledi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Grahn, konserin TÜFE rakamlarına yüzde 0,2 ila 0,3 arasında etki ettiğini dile getirdi.

İSVEÇ MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ ARTIŞI

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki emsalleri gibi , İsveç Merkez Bankası da enflasyonu dizginlemek amacıyla gösterge faiz oranını defalarca artırdı. Riksbank faizleri Nisan sonunda yüzde 3,5'e yükseltmişti. Haziran veya Eylül aylarında 25 puanlık artışa da neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.



