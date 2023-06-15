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Beyşehir Gölü’nde balık avı sezonunu açıldı

15.06.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir Gölü’nde 15 Mart’ta başlayan ve 3 ay süren su ürünleri av yasağı son buldu.

Beyşehir Gölü’nde balık avı sezonunu açıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Jandarma Burnu mevkisinde yeni av sezonunun başlaması dolayısıyla su ürünleri av sezonu açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde sucul istilacı türler ve hayalet av araçları farkındalık etkinliği düzenlendi. Programın açılışında konuşan Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Konya’nın tarımda olduğu gibi su ürünleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, 176 adet göl, gölet barajı bulunan Konya'nın aynı zamanda Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’ne de sahip olduğunu söyledi. Gölde 10 çeşit ticari balığın avlanabilmekte olduğuna dikkati çeken Ergin, ayrıca endemik tür olarak kızılkanat ve yağ balığı çeşitlerinin de bulunduğunun altını çizerek, “Ticari amaçlı göl ve göletlerden yıllık avlanabilir balık üretimi miktarımız bin 500 tondur. Bakanlığımızca avcılıkla uğraşan balıkçı kardeşlerimize 2023 yılında 535 tekne için 2,4 milyon lira destekleme ödemesi yapılmış, ayrıca ilimizde alabalık üretimi amaçlı 745 ton kapasiteye sahip 26 adet yetiştirme tesisi de bulunmaktadır. Bakanlığımızın yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi ile ilimizde bulunan göl ve göletlerimizde balıklandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede her yıl 3 milyonun üzerinde Konya’da bulunan göl ve göletlere sazan balığı yavrusu bırakılmaktadır. Yine 2022 yılında Beyşehir Gölü’ne 1 milyon 250 bin adet yavru sazan balığı bırakılmış olup, 2023 yılı için de aynı miktarda planlama yapılmıştır” diye konuştu.

AV YASAĞI BİTİYOR

Balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılık ile mümkün olabileceğine işaret eden Ergin, “Balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için öncelikle av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, endemik türlerin korunması ile birlikte istilacı türlerin göl ve göletlerimizden uzak tutulması gerekmektedir. Ayrıca balıklara en az bir kez üreme imkanı verilmesi için 15 Mart-15 Haziran arası av yasağı uygulanmaktadır. Boy yasağı ise yıl boyu devam etmektedir. Beyşehir Gölü’nde avlanan sazan için avlanma boyu 40 santim, sudak için de 26 santim belirlenmiş olup bu boydan kısa balıkların avlanılması yıl boyu yasaktır. Usulsüz avcılığın tespit edilmesi halinde 112’yi arayıp durumu yetkililere haber vermemiz gölün geleceği için önem arz etmektedir. Yine hayalet ağ ve istilacı türler farkındalık projesi çerçevesinde eğitim çalışmalarımız da devam etmektedir. Terk edilmiş av araçlarının suda bırakılmaması, çıkarılamadığı veya bulunamadığı durumlarda ise bakanlığımız tarafından çıkarılması için ağın kaybolduğunun bildirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yeni nesillere sürdürülebilir bir göl bırakabilmek için ‘canlıyı koru, suyu koru, geleceği koru’ anlayışıyla hareket etmeliyiz. Siz balıkçılardan gölümüzün korunması konusunda duyarlı olmanızı rica ediyorum. Sucul canlıların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran arası avlanma yasağı tamamlanmış olup, gece saat 24.00’ten itibaren başlayacak olan av sezonunun tüm balıkçı kardeşlerimize kazasız belasız geçmesini ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE YENİ TÜR TANIMLAMASI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Kaya da konuşmasında, “Anadolu’daki biyolojik çeşitliliğe baktığımızda Avrupa, Asya ve Afrika kıtasından ciddi derecede etkilendiği ve her üç kıtanın kesiştiği noktasında olmasından dolayı, yine çok farklı yükseltide, farklı habitatlara sahip olması ve farklı birbirinden bağımsız nehir sistemlerinin ve kapalı göl sistemlerine Beyşehir gibi sahip olmasından kaynaklı olarak son derece tür çeşitliliğine sahibiz” ifadelerine yer verdi.

Bu tür çeşitliliğinin Beyşehir versiyonuna bakılması halinde, Beyşehir Gölü’nün bu zenginliği çok iyi bir şekilde ifade eden bir kapalı göl havzası olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Kaya, "Endemik türlerimiz var. Bizim henüz literatürümüze yeni girmiş Beyşehir’den iki tür tanımladığımızı da ben belirtmek istiyorum. Ve yakında yeni bir tür daha tanımlanacağını bildirmek istiyorum. Bizim Beyşehir’deki endemik ve doğal türlerimizin sayısı 16’yı bulmuş olacak bu şekilde. Bu böyle bir kapalı havza için oldukça yüksek bir rakam. Peki bu türlerimizi, endemik balıklarımızı, su canlılarımızı, biyolojik çeşitliliğimizi tehdit eden unsurlar nelerdir? Birçok unsur var. Kirlilik olsun, kanalizasyon atıkları olsun, plastik kirliliği olsun. Hayalet avcılık gibi kirlilik var. Hayalet avcılık bugünkü en önemli gündemlerimizden birisidir” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise konuşmasında, yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, “Ben su ürünleri av sezonumuzun hayırla başlamasını, ‘vira bismillah’ diyen kıymetli balıkçı kardeşlerimize bereketli bir sezon yaşatmasını, her türlü kazadan beladan korunmuş olarak sezonu tamamlamalarını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından göl kenarında yeni av sezonunun balıkçı camiasına bereket getirmesi için dua edildi. Sonrasında kıyıda bulunan bazı balıkçı tekneleri protokolün “vira bismillah” diyerek anons etmesiyle göl sularında temsili avlanmayı gösterebilmek için limanlarından hareket edip göl sularına açıldı.
Beyşehir Gölü’nden çıkarılan pinter ve hayalet ağların da sergilendiği etkinlikte, Beyşehir Gölü’ndeki balıkçılık faaliyetlerini konu alan fotoğraf sergisi de yer aldı. (İHA)

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