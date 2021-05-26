FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bilardo salonları, çay ocakları, internet kafeciler ne zaman 5000 TL destek alacak?

Bilardo salonları, çay ocakları, internet kafeciler ne zaman 5000 TL destek alacak?

26.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan esnafa, sanatkarlara, gerçek kişi tacirlere sağlanacak hibe desteğine ilişkin araştırma yapılıyor. Peki Bilardo salonları, çay ocakları, internet kafeciler ne zaman 5000 TL destek alacak? İşte detaylar...

Bilardo salonları, çay ocakları, internet kafeciler ne zaman 5000 TL destek alacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle esnaflar uzun süredir faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde yürütemiyordu. Bunun üzerine, zor durumdaki esnaflara can suyu olacak hibe desteği açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda verilecek olan hibe desteği 20 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Bilardo salonları, çay ocakları, internet kafeciler ne zaman 5000 TL destek alacak? İşte ayrıntılar...

BİLARDO SALONLARI, ÇAY OCAKLARI, İNTERNET KAFECİLER NE ZAMAN 5000 TL DESTEK ALACAK?

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada salgından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere, 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaların devamında "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir." ifadesi yer alırken söz konusu desteğin 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek için istenen şartlara uyan kişilere ödeneceği ifade edildi.

Destek ödemesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuru sayfasına gitmek için https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-hibe-destegi-basvurusu adresine tıklamanız yeterlidir.

Bu noktada başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleşmeye başlanacağı merak konusu oluyor. Başvuruların bitişinin ardından yani, 23 Haziran sonrasında yapılan değerlendirmenin sonucunda ödemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması bekleniyor.

Bilardo, çay ocakları ve internet kafe işletmelerinin de yer aldığı 1. grupta yaklaşık 235 bin işletme yer alıyor.

Bilardo salonları, çay ocakları, internet kafeciler ne zaman 5000 TL destek alacak?

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TARİHLERİ

Online ortamda kabul edilen başvuru sisteminde herhangi bir yoğunluk, aksilik yaşanmaması adına vatandaşların başvuru yapacağı tarihi TC kimlik numaralarının son hanesi belirleyecek.

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,
2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,
4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,
6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,
8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
5000 TL hibe desteği NACE kodları5000 TL hibe desteği NACE kodları
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.