Konuya ilişkin yapılan açıklamaların devamında "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir." ifadesi yer alırken söz konusu desteğin 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek için istenen şartlara uyan kişilere ödeneceği ifade edildi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada salgından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere, 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle esnaflar uzun süredir faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde yürütemiyordu. Bunun üzerine, zor durumdaki esnaflara can suyu olacak hibe desteği açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda verilecek olan hibe desteği 20 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Bilardo salonları, çay ocakları, internet kafeciler ne zaman 5000 TL destek alacak? İşte ayrıntılar...

Destek ödemesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuru sayfasına gitmek için https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-hibe-destegi-basvurusu adresine tıklamanız yeterlidir.

Bu noktada başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleşmeye başlanacağı merak konusu oluyor. Başvuruların bitişinin ardından yani, 23 Haziran sonrasında yapılan değerlendirmenin sonucunda ödemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması bekleniyor.

Bilardo, çay ocakları ve internet kafe işletmelerinin de yer aldığı 1. grupta yaklaşık 235 bin işletme yer alıyor.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TARİHLERİ

Online ortamda kabul edilen başvuru sisteminde herhangi bir yoğunluk, aksilik yaşanmaması adına vatandaşların başvuru yapacağı tarihi TC kimlik numaralarının son hanesi belirleyecek.

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

