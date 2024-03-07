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Bildiğiniz seçim çalışmalarını unutun: Bütün mahalle kokuyoruz

07.03.2024 10:17
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'Bütün mahalle kokuyoruz!' Bu sözler, muhtar adayı Ebru Baş'a ait... Seçim maratonunda kimi aday afiş asıyor kimi aday şarkı yazdırıyor. Gaziosmanpaşa'daki Fevzi Çakmak Mahallesi muhtar adayı Ebru Baş, bambaşka bir yol deniyor.

Bildiğiniz seçim çalışmalarını unutun: Bütün mahalle kokuyoruz

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kala hem İstanbul hem de Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde yarış oldukça kızıştı. Belediyelerin rekabetinin gölgesinde kalan muhtar adayları ise kendilerine göre yöntemlerle seçmeni etkilemeye çalışıyor. Muhtar adayı Ebru Baş'ın bulduğu yöntem de dikkat çekti.

Seçim şarkısının yerini seçim kokusu aldı! Muhtar adayı Ebru Baş, kendisini hatırlatmak için bütün mahalleye parfüm dağıtıyor. Haber Global'e konuşan Ebru Baş:

KAPI KAPI DOLAŞIP PARFÜM DAĞITIYOR

'Biz bu ekiple ne yapabiliriz diye düşündük. Bütün evleri gezeceğiz. Tanıtım yaparken kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Kadınlarımız için parfüm dağıtıyoruz. Çünkü koku hafızası diye bir şey var. Parfümleri paketliyoruz üzerlerine afişler koyuyoruz.

gafgaf

'FİNANSAL KISIM EŞİMDE'

Hem eşim hem de komşularım bana büyük destek oluyor. Finansal kısmı eşim sağlıyor sağolsun. Muhtar olursam Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sadece kadınların gidebileceği bir kafe kuracağım. Bunun da sözünü buradan veriyorum.

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