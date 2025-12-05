FİNANS

Bilgisayar fiyatları yükselecek! Ekran kartlarına zam geldi

AMD’nin ekran kartlarına yaptığı zam, donanım maliyetlerindeki artışın ardından resmileşti. Ocakta yeni bir fiyat artışı daha beklenirken, hem ekran kartı hem işlemci tarafındaki zamların bilgisayar fiyatlarını da yukarı çekeceği belirtiliyor.

Bilgisayar fiyatları yükselecek! Ekran kartlarına zam geldi
Cansu Akalp

Donanım üreticisi AMD, DRAM ve NAND Flash bileşenlerindeki maliyet artışlarını gerekçe göstererek ekran kartı fiyatlarında resmi olarak zamma gitti. Geçen hafta ortaya atılan "en az yüzde 10 zam" iddiası, bugün açıklanan yeni fiyat listesiyle doğrulanmış oldu.

Güncellenen fiyatlar şu şekilde:

Radeon RX 9070 XT: 599 dolardan 619 dolara yükseldi.
Radeon RX 9070: 549 dolardan 569 dolara çıktı.
Radeon RX 9060 XT 16 GB: 349 dolardan 369 dolara yükseldi.
Radeon RX 9060 XT 8 GB: 299 dolardan 309 dolara çıktı.

Bilgisayar fiyatları yükselecek! Ekran kartlarına zam geldi 1

OCAKTA YENİ ZAM SİNYALİ!

Tom’s Hardware’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre AMD’nin fiyat artışının burada sınırlı kalmayabileceği, ocak ayında yeni bir zam dalgasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

AMD, kısa süre önce Ryzen işlemci ailesine de zam yapmıştı. Hem işlemci hem ekran kartı tarafındaki fiyat artışlarının, özellikle hazır sistem ve oyuncu bilgisayarlarının maliyetini yukarı çekmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni zamların bilgisayar fiyatlarına doğrudan yansıyacağını, tüketicilerin 2026’ya daha yüksek ücretlerle bilgisayara ulaşacağını belirtti.

