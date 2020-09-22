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Bilgisayar satışlarında %70 artış! Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Pandemi süreci ve uzaktan eğitim sistemi ile beraber taşınabilir bilgisayar satışlarında senenin ilk 8 ayında bir önceki yıla göre %70 artış oldu. TÜBİDER Başkan Yardımcısı Ümit Önder tarafından yapılan açıklamaya göre Kovid-19 salgını nedeniyle iş, eğitim ve sosyal hayatın eve taşınmasıyla beraber bilgisayar satışları da yükseldi. Peki, bilgisayar alırken nelere dikkat edilmeli? İşte laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Bilgisayar satışlarında %70 artış! Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Pandemi nedeniyle evden çalışma ve evden eğitim sistemlerine geçişle beraber vatandaşların ihtiyaçları da farklılık göstermeye başladı. Özellikle uzaktan çalışma sistemine geçen çalışanlar ve uzaktan eğitim sistemine geçen öğrenciler, işlerini ve derslerini pratik bir şekilde yapabilecekleri bilgisayarların ihtiyacını duyuyor. Bu durum son aylarda bilgisayar satışlarında ciddi bir artış yaratıyor. Türkiye Bilişim Derneği (TÜBİDER) Başkan Yardımcısı Ümit Önder, Kovid-19 salgını nedeniyle iş ve eğitimin eve taşınması sonucunda bilgisayar satışlarında ciddi bir yükseliş olduğunu kaydetti. Bir yandan da yeni bir bilgisayar alacak olanlar laptop alırken nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt arıyor. Özellikle çocukları için bilgisayar alacak olan veliler öğrenciler için laptop önerilerini araştırıyor.

TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR SATIŞLARINDA %70 ARTIŞ

Önder, 2020 senesinin ilk 8 ayına dair sektör rakamları konusunda; bir sene öncesine göre %70’lik bir değersel artışın olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplamdaki bilgisayar satış adedinin 1,6 milyon olduğunu belirten Önder, bu yıl daha ilk 8 ayda 915 bin adet bilgisayar satışının gerçekleştiğini söyledi. Sene sonunda satış rakamlarının 2 milyon adede geleceğini tahmin ettiklerini belirten Önder, bilişim ürünleriyle ilgili talep patlamasının da fabrikalardaki kapasite kullanım oranlarının sınır üstüne taşıdığını dile getirdi.

Aynı zamanda Önder, ikinci yarıda üretim kaynaklı arz sıkıntısı yaşanması ve ham madde tedarikinde sorun olması gibi nedenlerden dolayı tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarının ertelemeden olabildiğince çabuk almalarını tavsiye etti. Özellikle çocukları için bilgisayar alma telaşında olan veliler, laptop alırken neye bakılır sorusunun cevabını araştırıyor. Aynı zamanda bütçesine uygun bir ürün seçmek isteyen vatandaşlar tarafından da alınabilecek en uygun laptop modelleri için araştırmalar devam ediyor. Öğrenciler için bilgisayar bakarken eğitimleri açısından ihtiyaç duyabilecekleri programları çalıştırabileceği ve rahatça ders yapabileceği bir ürün tercih etmek önemli oluyor.

LAPTOP ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bilgisayar alırken nelere dikkat edilmeli noktasında ilk olarak bakılması gereken şey; kullanım amacı oluyor. Masaüstü bilgisayarlar aynı fiyatlara daha iyi performanslar sunabilirken laptoplar ise her yere bilgisayarı pratik bir şekilde taşıma imkanı yaratıyor. Aynı zamanda kullanım amacı doğrultusunda ne kadar güçlü ve ne kadar özellikli bir bilgisayar seçileceğine de karar verilebiliyor.

Bilgisayar alırken nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt olarak ekran boyutu ve çözünürlüğü de devreye giriyor. Ekran boyutu 14 inçten küçük olanlar taşınabilirlik bakımından kolaylık sağlarken günlük kullanım için tercih edenler de 15-16 inç laptoplara yönelebiliyor. Oyun maksatlı laptop alırken ise 17 inç olan modellere yönelmek mümkün oluyor. Masaüstü bilgisayarlar için alınan monitörlerde ise genellikle ürünün boyutu değil de özellikleri devreye giriyor. Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında cihazın ağırlığı da bulunuyor. Çünkü ağırlık arttıkça cihazın taşınabilirliği azalıyor. Genelde 1.5 kg altındaki laptop modelleri taşınabilirlik bakımından konfor sunuyor. Özellikle öğrenci için laptop bakarken ağırlık ve taşınabilirlik konusunda özen göstermek gerekiyor.

Günlük kullanım için tercih edilecek olan laptoplar 2-3 kg ağırlığa sahip olabiliyor. Oyun bilgisayarlarında ise bu rakam 3 kg’ın üstüne çıkabiliyor. Cihazdaki bağlantı türleri de bazı noktalarda önem taşıyabiliyor. Genellikle USB 3.1 ve USB 3.0 girişleri tercih edilirken bazı cihazlarda USB Type-C formatı da yer alıyor. Görüntü aktarımı konusunda ise HDMI, DVI, VGA ve DisplayPort gibi çözümler bulunuyor. Elbette bilgisayar seçimi sırasında çok sayıda değişken devreye giriyor. Özellikle uygun fiyatlı laptop önerileri ihtiyacı bulunduğunda, gereksinimler doğrultusunda yeterli seviyedeki bir cihaza yönelmek doğru bir seçim olabiliyor. Alınabilecek laptop markaları ise çok sayıda model ile tüketicilere geniş ürün çeşitliliği sunuyor.

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