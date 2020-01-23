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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Avdagiç: - "Türkiye'nin sıçrama yapması ancak girişimci fikirlerine sahip çıkmasıyla mümkün. Türkiye olarak bizim beyinlerimize sahip çıkmamız, onları geliştirmemiz, önlerini açmamız gerek" - "Girişimcilerimizden herhangi bir hisse veya ortaklık talep etmiyoruz. Tüm hizmetlerimizi ücretsiz olarak sunuyoruz" - "2017'de 30 start-up ve 100'e yakın girişimciyle yola çıktık, bugün 300'den fazla start-up ve 1000'e yakın girişimcimiz var" - "İlk Turcorn'ların adresi olma hedefine, her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. İnşallah, 2023'e kadar bu alanda Türkiye olarak en az iki elin parmakları kadar Turcorn'lar çıkaracağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye'nin sıçrama yapması ancak girişimci fikirlerine sahip çıkmasıyla mümkün. Türkiye olarak bizim beyinlerimize sahip çıkmamız, onları geliştirmemiz, önlerini açmamız gerek." dedi.

İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM), Fulya'daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Avdagiç, törendeki konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne ağırlık verdiklerini belirterek, Türkiye'nin sıçrama yapmasının ancak girişimci fikirlerine sahip çıkmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Türkiye'nin beyinlerine sahip çıkılması, onların geliştirilmesi ve önlerinin açılması gerektiğini belirten Avdagiç, şunları söyledi:

"Bunu yapabilirsek, yenilikçi fikirlerin endüstriye hızla etki ettiği bir çağda, bizim büyük bir başarı ortaya koymamız mucize değildir. Biz de özel sektörün en büyük meslek örgütü olarak Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile bu konuda, üzerimize düşeni yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki, emeklerimizin karşılığını aldık. Gayretlerimizin neticesinde BTM, İTO'nun bölgesel ve küresel gücünü layık bir merkez haline geldi. Artık BTM, yenilikçi fikir sahiplerine, projelerini hayata geçirmede gerekli tüm bileşenleri sunan bir startup merkezidir."

BTM'nin, açılışı yapılan yeni mekanındaki mevcut fiziki kapasitesiyle, girişimci sayısıyla, sahip olduğu iş ağıyla, Türkiye'nin en büyük startup merkezi olduğunun altını çizen Avdagiç, dünyadaki benzer startup merkezleri arasında ise hatırı sayılır konumda olduğunu bildirdi.

Avdagiç, Doha'da düzenlenen World Incubation Summit'te, UBI Global tarafından 700'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi arasından "Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Programı" ödülüne layık görülmesinin, bunun bir göstergesi olduğunu aktardı.

BTM'nin dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan startup merkezi olduğuna işaret eden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun sağladığı imkan ve desteklerle katılımcılarına önemli ayrıcalıklar sunuyor. BTM olarak biz girişimcilerimizden herhangi bir hisse veya ortaklık talep etmiyoruz. Tüm hizmetlerimizi ücretsiz sunuyoruz. 2017'de 30 startup ve 100'e yakın girişimciyle yola çıkan BTM, tam 10 kat büyüdü.

Bugün BTM'nin başta yapay zeka olmak üzere birçok sektörden kabul ettiği 300'den fazla startup ve 1000'e yakın girişimcisi bulunuyor. Bu gelişmeyi, fiziksel kapasite olarak da gösterdik. 300 metrekarelik mekanımız, bugün açılışını yaptığımız bu merkezle 3 bin metrekarelik bir merkeze dönüştü."

Yeni mekanda yeni hedef ve projelere start verdiklerini dile getiren Avdagiç, "Gördüğümüz ilgi sebebiyle, Türkiye'den ilk çıkacak Unicorn'ların, sayın bakanımızın tabiriyle ilk Turcorn'ların adresi olma hedefine, her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. İnşallah, 2023'e kadar bu alanda Türkiye olarak en az iki elin parmakları kadar Turcorn'lar çıkaracağız." diye konuştu.

Toplantı çerçevesinde, BTM'nin yeni yerleşkesinin açılışının ardından "Küresel Doğan Startuplar: Winglobal" etkinliğinin ikinci ayağında yer alan girişimciler sahne aldı.

13 girişim, katılanlara ve yatırımcılara projelerini anlattı. Winglobal'de dereceye giren 5 startup ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitme şansını elde edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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