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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Teknoloji tabanlı girişimlerde çok büyük bir potansiyelimiz var. 2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn, yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil" - "Önümüzdeki dönemde, Girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecek somut adımlarımız olacak" Ekosistemde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesi'ni kuruyoruz" - "Halihazırda, ülkemizde girişimciliği yüzde 90 oranında kamu destekliyor. Ancak bu, sağlıklı bir durum değil. Özel sektörün de bu alana daha fazla yönelmesi, ilgi göstermesi, risk alması, yatırım yapması lazım" - "2020 yılında büyüme çok daha fazla hız kazanacak. Gerek insan kaynağı gerekse Ar-Ge alanında kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde emsal ülkelere göre ciddi avantajlara sahibiz"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji tabanlı girişimlerde çok büyük bir potansiyelimiz var. 2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn, yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil." dedi.

Bakan Varank, İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM), Fulya'daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışına katıldı.

Törendeki konuşmasında, BTM'nin, pek çok startupun başarısında söz sahibi olacağına olan inancını dile getiren Varank, bakanlık olarak merkezin kurulmasında aktif rol oynadıklarını söyledi.

Proje bütçesinin yüzde 75'inin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Biz girişimciliği desteklerken, sadece bireysel girişimciye odaklanmıyor, girişimciliği bir ekosistem olarak ele alıyoruz. Çünkü bu ekosistemin gücü, kalkınma hızını doğrudan etkiliyor. Buradan hareketle, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirledik. Türkiye girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahip.

Fikirlerini ekonomik değere dönüştürmeyi başarmış çalışkan girişimcilerimiz var. Hatta onların başarı hikayeleri, dış basında da sıklıkla kendine yer buluyor. Bunun yakın örneği getir.com. Getir.com, Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Son kullanıcı açısından bir teslimat ve perakende sitesi olsa da, bu işin arka planında da teknoloji var."

Bakan Varank, sundukları desteklerle girişimcilerin yanında olduklarının ve olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Katkıları hakkında bilgi veren Mustafa Varank, bu desteklerin içinde yer alan "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı" sayesinde geçen sene gençlerin, 26 milyon TL destekten yararlandıklarını kaydetti.

Varank, programın 2020 çağrısının hala açık olduğunu anımsatarak, 28 Şubat'a kadar başvurulabileceğini duyurdu.

- "Girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecek somut adımlarımız olacak"

KOSGEB'in verdiği destek ve eğitimler hakkında gençlere bilgi veren Varank, yakın zamanda biri bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki yeni fon kurduklarını hatırlatırken toplamda 750 milyon liralık bu fonlarla, firmalara uzun vadeli sermaye desteği sağladıklarını söyledi.

Varank, bu mekanizmayla işletmelerin, faiz yükü altında ezilmesini engellemek istediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde, Girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecek somut adımlarımız olacak. Ekosistemde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesi'ni kuruyoruz. Bu platformda yatırımcılar tanıtılacak ve girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgiler yer alacak.

Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi uygulamaları geliştirmek istiyoruz. Girişimlerin başlangıç aşamasından, ölçeklenme aşamasına geçişlerinin daha sıkı takipçisi olacağız. Bu noktada özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimleri pozitif ayrıştıracağız."

- "Melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artıracağız"

Mustafa Varank, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için, melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artıracaklarını, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracaklarını aktardı.

Teknoloji tabanlı girişimlerde Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla 2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn, yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil. Teknolojiyi odağına alan, ölçeklenebilir bir iş modeli olan ve küresel piyasaları hedefleyen her girişim aslında büyüme fırsatına sahip.

Başarının gerçekleşmesi ve sürdürülebilirliği için, size güvenen insanların, yani size yatırım yapanların varlığı burada önem kazanıyor. Halihazırda, ülkemizde girişimciliği yüzde 90 oranında kamu destekliyor. Ancak bu, sağlıklı bir durum değil. Özel sektörün de bu alana daha fazla yönelmesi, ilgi göstermesi, risk alması, yatırım yapması lazım. İki yönlü bir mekanizmayı etkin şekilde işletmeliyiz."

Mustafa Varank, bir taraftan girişimcilerin kendisini daha iyi anlatması, yurt içi ve yurt dışından yatırım çekmeye odaklanması gerektiğini, diğer taraftan da özel sektörün, girişim sermayedarlığına yönelmesi, keşfedilmemiş potansiyeli ekonomiye kazandırması gerektiğini söyledi.

- "Melek yatırımcılar ve risk sermayedarları daha fazla ön plana çıkmalı"

Melek yatırımcılar ve risk sermayedarlarının daha fazla ön plana çıkması gerektiğini vurgulayan Varank, kamu olarak desteklere devam edeceklerini dile getirdi.

Varank, ekonomik görünümün canlanmaya devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden büyüme eğilimine girdik. Faizler düşüyor, iç talep güçleniyor. Sanayi üretimi ve ekonomiye olan güven artıyor.İhracat rakamları yükseliyor, yani dış talep cephesi de kuvvetli. 2020 yılında büyüme çok daha fazla hız kazanacak. Gerek insan kaynağı gerekse Ar-Ge alanında kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde emsal ülkelere göre ciddi avantajlara sahibiz.

Böyle bir konjonktürde, yeni alanlara yönelen, trendleri belirleyen, iç ve dış pazarlardaki boşluklara odaklanan startuplar geleceğin kazananları olacak. Resmi açılışını yaptığımız bu merkez de, startupları, girişimleri, harekete geçirme, cesaretlendirme ve yönlendirme konusunda oldukça kritik bir fonksiyon üstlenecek. Ben buna yürekten inanıyorum."

- Bakan Varank ve kendisine twitter'dan "boy şakası" yapan Ömer buluştu

Bakan Varank konuşmasından sonra sahneye, Türkiye'nin Otomobili tanıtım töreninden önce üstü branda ile kapalı araçların ortasında çektirdiği fotoğrafa twitterden "Umarım Mustafa Varank'ın boyu kısadır." şeklinde yorum yapan Ömer Aslan'ı çağırdı.

Ömer'le şakalaşan Mustafa Varank, "Senin boyun da benimkinden uzun değilmiş, aynı sayılırız, espri anlayışımız uzun." esprisi yaptı.

Twitterde Ömer'in twitine Varank, "Boyum zaten kısa da, böyle temenni mi olur ya :(" şeklinde yanıt vermişti.

Mustafa Varank konuşmasının ardından girişimcilerin proje sunumlarını izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, İstanbul Ticaret Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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