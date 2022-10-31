BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM'de 1 Kasım ve 4 Kasım itibarıyla birçok farklı ürün müşterinin beğenisine sunulacak. Erkek dolgulu mont L ve XL bedenleri 399 TL'den satılacak ve 6 taksit imkanı olacak. İşte BİM 1 ve 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Bim'de 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak katalogda, 8'li tuvalet kağıdının 22,75 TL'den satılacağı bilgisi yer aldı. 6'lı havlu kağıt ise 25 TL olacak.

BİM 4 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM'de 4 Kasım itibarıyla bulut desenli çift kişilik nevresim seti 189 TL, kuzu desenli nevresim setinin ise 149 TL olacak.

Bardak, tencere, kesme tahtası gibi birçok mutfak eşyası satışta olacak.

43 inç televizyon 3 bin 999 TL olacak. 32 inç HD uydu alıcılı televizyon bin 999 TL olacak. Televizyonlarda peşin fiyatına 9 taksit yapılabilecek.





