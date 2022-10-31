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BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

31.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM mağazalarında geçerli olacak 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu ayrı ayrı yayınladı. 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünlerde gıda ürünleri yer alırken 4 Kasım itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda mont, nevresim seti, televizyon gibi ürünler yer aldı.

BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM'de 1 Kasım ve 4 Kasım itibarıyla birçok farklı ürün müşterinin beğenisine sunulacak. Erkek dolgulu mont L ve XL bedenleri 399 TL'den satılacak ve 6 taksit imkanı olacak. İşte BİM 1 ve 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Bim'de 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak katalogda, 8'li tuvalet kağıdının 22,75 TL'den satılacağı bilgisi yer aldı. 6'lı havlu kağıt ise 25 TL olacak.

BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

BİM 4 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM'de 4 Kasım itibarıyla bulut desenli çift kişilik nevresim seti 189 TL, kuzu desenli nevresim setinin ise 149 TL olacak.

BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

Bardak, tencere, kesme tahtası gibi birçok mutfak eşyası satışta olacak.

BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

43 inç televizyon 3 bin 999 TL olacak. 32 inç HD uydu alıcılı televizyon bin 999 TL olacak. Televizyonlarda peşin fiyatına 9 taksit yapılabilecek.

BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

BİM 1 - 4 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Mont, televizyon, tuvalet kağıdı...

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Bim market

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