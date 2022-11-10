BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

BİM'de uygun fiyatlı mont, bot, elektronik eşyalar 11 Kasım itibarıyla satılacak. Uygun fiyatlı çok çeşitli ürünlerde taksit seçeneği de bulunuyor. 55 inç televizyon BİM mağazalarında peşin fiyatına 4 taksitle satılacak. İşte BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu detayları!

BİM 11 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM'de elektronik ürünler, beyaz eşya, kışlık tekstil ürünleri satılacak.

Bunun yanı sıra mutfak araç gereçleri, hobi malzemeleri, çanta gibi ürünler de BİM'de olacak.

55 inç 4k ultra hd android led televizyon 9 bin 999 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak.





