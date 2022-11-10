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BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

10.11.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla tercih edilen marketlerin başında gelen BİM, 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğunu yayımladı. BİM 11 Kasım aktüel ürün kataloğunda uygun fiyatlı kış kıyafetleri de yer aldı. İşte BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu detayları!

BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

BİM'de uygun fiyatlı mont, bot, elektronik eşyalar 11 Kasım itibarıyla satılacak. Uygun fiyatlı çok çeşitli ürünlerde taksit seçeneği de bulunuyor. 55 inç televizyon BİM mağazalarında peşin fiyatına 4 taksitle satılacak. İşte BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu detayları!

BİM 11 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM'de elektronik ürünler, beyaz eşya, kışlık tekstil ürünleri satılacak.

BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

Bunun yanı sıra mutfak araç gereçleri, hobi malzemeleri, çanta gibi ürünler de BİM'de olacak.

BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

55 inç 4k ultra hd android led televizyon 9 bin 999 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

BİM 11 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Mont, bot 6 taksitle satılacak

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