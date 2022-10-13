BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

BİM'de 14 Ekim (yarın) itibarıyla geçerli olacak aktüel ürün kataloğunda spor ve mutfak aletleri, aksesuar, bebek ürünleri gibi çeşitli ürünler yer aldı. İşte BİM 14 Ekim Aktüel ürün kataloğu!
BİM'de 14 Ekim'den itibaren geçerli olacak ürünlerde borcam tava, bardak, saklama kabı gibi mutfak araçları yer aldı.
Spor ayakkabı, esneme bandı, dambıl gibi sporda kullanılan birçok ürünler BİM'de müşterinin beğenisine sunulacak.
Kalın tekerlekli katlanır, elektrikli bisiklet 12 bin 999 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı sağlanacak.
TLC 55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV 9 bin 999 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 4 taksit yapılacak.
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