FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

13.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM'de, aktüel ürün kataloğu ile uygun fiyatlı ürünler tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yarın itibarıyla geçerli olan BİM 14 Ekim aktüel ürün kataloğunda çok çeşitli ürünler yer aldı. Peki BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var? İşte BİM 14 Ekim Aktüel ürün kataloğu!

BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

BİM'de 14 Ekim (yarın) itibarıyla geçerli olacak aktüel ürün kataloğunda spor ve mutfak aletleri, aksesuar, bebek ürünleri gibi çeşitli ürünler yer aldı. İşte BİM 14 Ekim Aktüel ürün kataloğu!

BİM 14 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM'de 14 Ekim'den itibaren geçerli olacak ürünlerde borcam tava, bardak, saklama kabı gibi mutfak araçları yer aldı.

BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

Spor ayakkabı, esneme bandı, dambıl gibi sporda kullanılan birçok ürünler BİM'de müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

Kalın tekerlekli katlanır, elektrikli bisiklet 12 bin 999 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı sağlanacak.

BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

TLC 55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV 9 bin 999 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 4 taksit yapılacak.

BİM 14 Ekim 2022 Aktüel ürün kataloğu! BİM'de bu hafta sonu indirimde neler var?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hesabınızı hemen kontrol edin! Birikmiş paranız olabilirHesabınızı hemen kontrol edin! Birikmiş paranız olabilir
Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...
'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...
Anahtar Kelimeler:
Bim market indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.