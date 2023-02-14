BİM 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu cuma BİM'e neler geliyor? Elektronik ürünlerde dev indirim

BİM 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı. Her hafta uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu BİM'de bu hafta yine cazip fırsatlar var. BİM markette bu cuma elektronik ürünler dev indirim olacak. BİM'de TCL 55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV 9499 TL'den, Dijitsu 43 İnç Android TV 3999 TL'den, Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı TV 2099 TL'den ve Polosmart Tws Fs44 Kablosuz Kulaklık 199 TL'den satışa sunulacak. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM 17 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

Her hafta cuma günü yenilenen BİM aktüel ürünler listesinde yine cazip fırsatlar var. BİM markette bu hafta; beyaz eşyadan, elektronik ürünelere, züccaciyeden mutfak ürünlerine, giyimden eğitici oyuncaklara bir çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI:



