FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu cuma BİM'e neler geliyor? Elektronik ürünlerde dev indirim

BİM 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu cuma BİM'e neler geliyor? Elektronik ürünlerde dev indirim

14.02.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketin 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yenilenen aktüel ürünler listesinde bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Kumtel beyaz ankastre set 3999 TL'den, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 1699 TL'den ve TCL 55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV 9499 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte BİM aktüel ürünler listesinin tamamı...

BİM 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu cuma BİM'e neler geliyor? Elektronik ürünlerde dev indirim

BİM 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı. Her hafta uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu BİM'de bu hafta yine cazip fırsatlar var. BİM markette bu cuma elektronik ürünler dev indirim olacak. BİM'de TCL 55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV 9499 TL'den, Dijitsu 43 İnç Android TV 3999 TL'den, Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı TV 2099 TL'den ve Polosmart Tws Fs44 Kablosuz Kulaklık 199 TL'den satışa sunulacak. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM 17 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

Her hafta cuma günü yenilenen BİM aktüel ürünler listesinde yine cazip fırsatlar var. BİM markette bu hafta; beyaz eşyadan, elektronik ürünelere, züccaciyeden mutfak ürünlerine, giyimden eğitici oyuncaklara bir çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI:

bim 1

bim 2

bim 3

bim 4

bim 5

bim 6

bim 7

bim 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe açıklandı! Kredi borçlarına ertelemePeş peşe açıklandı! Kredi borçlarına erteleme
'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı
Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem olduNe bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
bim aktüel katalog bim aktüel ürünler bim aktüel ürünleri

En Çok Okunan Haberler

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Deprem sonrası telefona koştular! 20 bin TL ila 100 bin TL arasında...

Deprem sonrası telefona koştular! 20 bin TL ila 100 bin TL arasında...

Rönesans Rezidans’ın sakinleri anlattı: Ağızları açık bıraktıran ifadeler

Rönesans Rezidans’ın sakinleri anlattı: Ağızları açık bıraktıran ifadeler

Beklenen iptal olmadı! Hem motorin hem benzin

Beklenen iptal olmadı! Hem motorin hem benzin

BES’te ‘borsa’ değişikliği! Yüzde 10’dan yüzde 30’a yükseltildi

BES’te ‘borsa’ değişikliği! Yüzde 10’dan yüzde 30’a yükseltildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.