BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon, 6 taksitle spor ayakkabı satılacak

BİM, uygun fiyatlı ürünlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. 1 Şubat itibarıyla BİM mağazalarında 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon satılacak. Ayrıca erkek spor ayakkabısı 6 taksitle satışa sunulacak. İşte BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu...
BİM'de 32 inç uydu alıcılı televizyon 2 bin 99 TL'ye, 43 inç android televizyon 3 bin 999 TL'ye satılacak.
Ev eşyaları, oyuncak, mutfak ve dekor eşyaları BİM mağazalarında olacak.
Tabak, bardak, saklama kabı, baskılı mutfak eşyaları müşterilerin beğenisine sunulacak.