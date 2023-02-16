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BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon, 6 taksitle spor ayakkabı satılacak

16.02.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hesaplı alışverişin uğrak noktalarından biri olan BİM'de, 17 Şubat Cuma itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronik ürünler, ev eşyaları, tekstil ürünleri indirimli fiyatlarıyla alıcısını bekleyecek. İşte BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon, 6 taksitle spor ayakkabı satılacak

BİM, uygun fiyatlı ürünlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. 1 Şubat itibarıyla BİM mağazalarında 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon satılacak. Ayrıca erkek spor ayakkabısı 6 taksitle satışa sunulacak. İşte BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de 32 inç uydu alıcılı televizyon 2 bin 99 TL'ye, 43 inç android televizyon 3 bin 999 TL'ye satılacak.

BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon, 6 taksitle spor ayakkabı satılacak

Ev eşyaları, oyuncak, mutfak ve dekor eşyaları BİM mağazalarında olacak.

BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon, 6 taksitle spor ayakkabı satılacak

Tabak, bardak, saklama kabı, baskılı mutfak eşyaları müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon, 6 taksitle spor ayakkabı satılacak

BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.099 TL'ye uydu alıcılı televizyon, 6 taksitle spor ayakkabı satılacak

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