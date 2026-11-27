Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alındıktan sonra 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Akkaya, mevcut adli kontrol tedbiri bulunduğu gerekçesiyle savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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