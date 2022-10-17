BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 18 Ekim aktüel ürün kataloğunda gıda ürünleri yer aldı. Kahvaltılık, çerez, süt ürünleri, çikolata, temel gıdaların bulunduğu iki sayfalık katalog yarın itibarıyla geçerli olacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

40 gr karışık kuruyemiş 29,50 TL, 200 gr cevizli sucuk 17,50 TL olacak.

Tam yağlı 500 gram beyaz peynir 38,50 TL, yarım yağlı 1 litre süt 15,50 TL, 850 gram çiçek balı 69,50 TL olacak.

BİM HAKKINDA

BİM (Birleşik Mağazalar AŞ) 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyetlerine başladı. Bim'im ana ilkesi temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Portföyünde yaklaşık 850 ürün bulunduruyor.

BİM bünyesinde 2021 yıl sonu itibarıyla 3.723’ü ofis, 6.437’si depo ve 60.037’si mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 70.197 kişi istihdam edildi.

