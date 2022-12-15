BİM 20 Aralık Salı AKTÜEL ürünler kataloğu yine dopdolu! Temizlik ürünlerinde DEV İNDİRİM başlıyor!

Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. BİM'de 20 Aralık Salı gününden itibaren temizlik ürünlerinde dev indirim başlayacak. BİM'de; Sır 5 Kg Genel Temizlik Sıvısı Asprins 44,50 TL'den, Mr.Green Selülozik Bulaşık Süngeri 2’li 8,50 TL'den, Pril Bulaşık Makinesi Temizleyici 35,50 TL'den satışa sunulacak.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR!

BİM'de salı gününden itibaren; Alo 8 Kg Toz Deterjan 127,50 TL'den, Pril Bulaşık Makinesi Tableti 80’li 139 TL'den, Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 69 TL'den, Selsil 500 ml Genel Amaçlı Mucize Temizleyici 14,50 TL'den, Sır 5 Kg Genel Temizlik Sıvısı Asprins 44,50 TL'den, Mr.Green Selülozik Bulaşık Süngeri 2’li 8,50 TL'den, Pril Bulaşık Makinesi Temizleyici 35,50 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM 20 ARALIK SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!





