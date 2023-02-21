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  4. BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

21.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketlerinde çeşitli kategoriden birçok ürün uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Hesaplı market alışverişinin adresi BİM de temel gıdanın yanı sıra temizlik, cilt bakım ürünleri de yer alıyor. İşte BİM 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu tamamı...

BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

BİM marketlerinde temel gıda, temizlik ve cilt bakım kategorisinde birçok ürün uygun fiyatıyla raflarda alıcısını bekleyecek. İndirimli ürünleriyle gündeme gelen BİM marketlerinde 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak! İşte BİM 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu tamamı...

BİM 21 ŞUBAT KATALOĞU

10 kilo toz deterjan 175 TL'den, 6 * 650 ml sıvı bulaşık deterjanı 119,50 TL'den satılacak.

BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

Wc temizleyici 550 ml köpük 29,50 TL, 5 katlı 12'li kağıt havlu 79 TL, 2 katlı 32'li tuvalet kağıdı ise 115 TL olacak.

BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

Saç kremi 250 ml 49 TL, saç bakım kremi 150 ml 55 TL olacak.

BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

İşte BİM 21 Şubat indirimli ürünler kataloğu tamamı...

BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

BİM 21 Şubat kataloğu yayınlandı! Bu indirim kaçmaz: 10 kilo deterjan 175 TL, 100 adet bulaşık makinesi tableti 92,50 TL'den satılacak!

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