FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! BİM'de nostalji vakti: Atari, tetris, çalar saat...

BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! BİM'de nostalji vakti: Atari, tetris, çalar saat...

21.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! Katalogda leopar desenli tekstil ürünlerinin yanı sıra mutfak eşyaları dikkat çekerken, kış aylarının gelmesiyle çeşitli özellikteki ısıtıcılar da uygun fiyatlarıyla müşteriye sunulacak. İşte BİM 23 Aralık 2022 kataloğu tamamı...

BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! BİM'de nostalji vakti: Atari, tetris, çalar saat...

Market alışverişi için müşterilerin uğrak noktalarından biri olan BİM'de 23 Aralık itibarıyla çeşitli kategorilerdeki ürünler uygun fiyatı ve taksitli ödeme seçenekleriyle raflarda yer alacak. İşte BİM 23 Aralık 2022 kataloğu...

BİM 23 ARALIK KATALOĞU

BİM mağazalarında mutfak eşyaları, raflarda yerini alacak.

BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! Mini ısıtıcı 199 TL

Leopar desenli tekstil ürünleri ön plana çıkacak. Leopar desenli çanta, cüzdan, halı, minder, battaniye satılacak.

BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! Mini ısıtıcı 199 TL

1200 watt gücü olan mini ısıtıcı 199 TL'den satılacak. Çift yönlü şömine ısıtıcı 399 TL olacak. İki ürün için de 6 taksit imkanı verilecek.

BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! Mini ısıtıcı 199 TL

BİM'e nostaljik ürünler geliyor. Atari, tetris, çalar saat, fener uygun fiyatlarıyla satılacak.

BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! Mini ısıtıcı 199 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BES’ten sonra devrim gibi karar! 3 bakanlıktan ortak çalışmaBES’ten sonra devrim gibi karar! 3 bakanlıktan ortak çalışma
Binlerce kişinin gözü bu haberdeydi! Promosyon miktarı belli olduBinlerce kişinin gözü bu haberdeydi! Promosyon miktarı belli oldu
Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...
Anahtar Kelimeler:
Bim market indirim

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Sürpriz karar! Vergileri kaldırıldı, yeni yılda uygulanacak

Sürpriz karar! Vergileri kaldırıldı, yeni yılda uygulanacak

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.