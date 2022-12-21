BİM 23 aralık 2022 kataloğu yayınlandı! BİM'de nostalji vakti: Atari, tetris, çalar saat...

Market alışverişi için müşterilerin uğrak noktalarından biri olan BİM'de 23 Aralık itibarıyla çeşitli kategorilerdeki ürünler uygun fiyatı ve taksitli ödeme seçenekleriyle raflarda yer alacak. İşte BİM 23 Aralık 2022 kataloğu...

BİM 23 ARALIK KATALOĞU

BİM mağazalarında mutfak eşyaları, raflarda yerini alacak.

Leopar desenli tekstil ürünleri ön plana çıkacak. Leopar desenli çanta, cüzdan, halı, minder, battaniye satılacak.

1200 watt gücü olan mini ısıtıcı 199 TL'den satılacak. Çift yönlü şömine ısıtıcı 399 TL olacak. İki ürün için de 6 taksit imkanı verilecek.

BİM'e nostaljik ürünler geliyor. Atari, tetris, çalar saat, fener uygun fiyatlarıyla satılacak.





