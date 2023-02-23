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BİM 24 Şubat kataloğu yayınlandı! Çeyiz paketinde fırsat: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!

23.02.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM mağazalarında yer alacak aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. Katalogda nevresimden beyaz eşyaya, elektronik ev aletlerinden tekstil giyim ürünlerine kadar birçok ürün yer aldı. İndirim 24 Şubat itibarıyla geçerli olacak. İşte BİM 24 Şubat indirimli ürünler kataloğu...

BİM 24 Şubat kataloğu yayınlandı! Çeyiz paketinde fırsat: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!

Ev düzmek, çeyiz yapmak isteyenler için en uygun ürünler BİM mağazalarında yer alacak. BİM çeyiz paketinin içinde tost, çay, kahve makinesi ve blender seti yer aldı. 2.799 TL'den satılacak pakette taksit seçenekleri de olacak. İşte BİM 24 Şubat indirimli ürünler kataloğu...

BİM 24 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU

4 programlı bulaşık makinesi 4.699 TL'den, 8 kg çamaşır makinesi 5.599 TL'den satılacak.

BİM 24 Şubat kataloğu yayınlandı! Çeyiz paketinde fırsat: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!

Tek kişilik nevresim seti 209 TL, çift kişilik nevresim seti ise 269 TL'den satılacak.

BİM 24 Şubat kataloğu yayınlandı! Çeyiz paketinde fırsat: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!

55 inç televizyon 5.999 TL, cam set üstü ocak 1.399 TL olacak.

BİM 24 Şubat kataloğu yayınlandı! Çeyiz paketinde fırsat: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!

BİM 24 Şubat kataloğu yayınlandı! Çeyiz paketinde fırsat: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!

BİM 24 Şubat kataloğu yayınlandı! Çeyiz paketinde fırsat: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!

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