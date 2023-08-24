BİM 25 Ağustos 2023 kataloğu neden yok, yayınlanmadı mı? BİM 25 Ağustos 2023 aktüel kataloğu ne zaman gelir?

BİM 25 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğunun neden yayınlanmadığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler listesini önceden incelemek isteyenler BİM'in sitesinde yeni kataloğu göremedi. Peki, BİM 25 Ağustos 2023 kataloğu neden yok, yeni kataloğ ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

BİM 25 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU NEDEN YOK?

Her hafta salı ve cuma günleri birbirinden avantajlı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM bu hafta 25 Ağustos 2023 kataloğunu yayınlamadı. BİM'in resmi internet sitesi üzerinde ise konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİM 25 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğuna dair güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri aynıdır. Haftanın 7 günü açık olan BİM marketin açılış saati 09:00, kapanışı ise 21:00'dır.

Marketlerde öğle arası yoktur. Hizmetin aksamaması için tüm personel vardiyalı şekilde çalışmaktadır.

