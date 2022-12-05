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BİM 6 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu YAYINDA! BİM'e yarın neler geliyor? Atıştırmalık sevenlere cazip fırsatlar!

05.12.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketin her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile çeşitli ürünlerin raflarda yerini aldığı BİM'de bu hafta atıştırmalık sevenlere cazip fırsatlar sunulacak. BİM'de yarın; Keyifçe 300 gr Cezerye 27,50 TL'den, Keyifçe 200 gr Cevizli Sucuk 19,50 TL'den ve Simbat 300 gr Karışık Kuruyemiş 32,50 TL'den satışa sunulacak. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM 6 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu YAYINDA! BİM'e yarın neler geliyor? Atıştırmalık sevenlere cazip fırsatlar!

BİM 6 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu çıktı. BİM markette bu hafta; çikolata, şekerleme, atıştırmalık, bisküvi, baharatlar ve bakliyat ürünleri indirimli olarak raflardaki yerini alacak. BİM'de yarın; Çaykur 500 gr Hediyeli Rize Çayı 56,50 TL'den, Abdullah Efendi 200 gr Osmanlı Dibek Kahvesi 31,50 TL'den, Kurukahveci Mehmet Efendi 3×100 gr Türk Kahvesi ve Fincan Set 58,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM markette yarın atıştırmalık sevenlerin yüzünü güldürecek indirimler olacak. BİM'de; Keyifçe 300 gr Cezerye 27,50 TL'den, Keyifçe 200 gr Cevizli Sucuk 19,50 TL'den, Simbat 300 gr Karışık Kuruyemiş 32,50 TL'den, Çaykur 500 gr Hediyeli Rize Çayı 56,50 TL'den, Abdullah Efendi 200 gr Osmanlı Dibek Kahvesi 31,50 TL'den, Kurukahveci Mehmet Efendi 3×100 gr Türk Kahvesi ve Fincan Set 58,50 TL'den, Ülker 30 gr Çikolata Kaplı Karamelize Bisküvi ve Fındıklı Kremalı Gofret 3,25'den, Miskos 240 gr Antep Fıstıklı Çekme Helva 24,50 TL'den ve Miskos 220 gr Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 24,50 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM 6 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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