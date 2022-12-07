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BİM 9 Aralık 2022 AKTÜEL ürünler kataloğu YAYINLANDI! BİM'e bu cuma neler geliyor? İndirim broşüründe yok yok

07.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketin aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri yenileniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu BİM'de bu hafta yine yok yok. Teknoloji ürünlerinden, elektronik ürünlere, züccaciyeden mutfak ürünlerine, tekstil ve giyim ürünlerinden harika oyuncaklara kadar herşey bu cuma BİM'de. İşte aktüel ürünler listesinin tamamı...

BİM 9 Aralık 2022 AKTÜEL ürünler kataloğu YAYINLANDI! BİM'e bu cuma neler geliyor? İndirim broşüründe yok yok

BİM 9 Aralık 2022 AKTÜEL ürünler kataloğu çıktı. BİM marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu cuma BİM'de yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. Bu hafta; Presmix Meyve Presi 399 TL'den, Chef’s Sütlük 55 TL'den, Benante Yuvarlak Çerezlik 39,50 TL'den, Paşabahçe Bella Kavanoz 32,50 TL'den ve Ölçülü Narenciye Sıkacağı 24,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'E BU CUMA NELER GELİYOR?

BİM'de bu cuma teknoloji ürünlerinden, elektronik ürünlere, züccaciyeden mutfak ürünlerine, tekstil ve giyim ürünlerinden harika oyuncaklara kadar herşey indirimli olarak raflardaki yerini alacak.

Renkli Şık Tükenmez Kalem 49 TL'den, Yumurtlayan Eğlenceli Kalem 9,75 TL'den, Fiyonklu Renkli Versatil Kalem 12,50 TL'den, Articolo Rose Kırtasiye Seti 99 TL'den, Makas 2’li Set 32,50 TL'den, A4 Fotokopi Kağıdı 69,90 TL'den, Desenli Çift Kişilik Yorgan 239 TL'den, Desenli Tek Kişilik Yorgan 199 TL'den, Lüks 90×115 cm Post Halı 249 TL'den, Dantel Detaylı 2’li Paspas 229 TL'den, Kadın Kazayağı Desenli Oversize Ceket 299 TL'den, Kadın Kazayağı Desenli Derili Gömlek 249 TL'den ve Kadın Kazayağı Desenli Etek 249 TL'den satışa sunulacak.

BİM 9 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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