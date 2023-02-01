BİM Aktüel 3 Şubat kataloğu! BİM Aktüel'de bu hafta neler var? Mutfak ürünlerinde büyük indirim!

BİM marketlerine vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyenler sabah erken saatlerde marketin önünde sıraya giriyorlar. Bu haftaki BİM kataloğunda dijital yağsız fritöz, buhar jeneratörlü ütü, çok amaçlı dolap, akıllı saat gibi ürünlerde indirime gidildi. Peki Peki BİM Aktüel 3 Şubat kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte indirimli ürünler listesi...

BİM ŞUBAT KATALOĞU

BİM Aktüel'e bu hafta hem teknolojik ürünler hem de mutfak gereçleri geliyor.

PHILIPS Buhar Jeneratörlü Ütü 2.099 TL

Üçgen Zigon Sehpa Seti 299 TL

Manyetik Tablet Alfabe Seti 59 TL

MUTFAK GEREÇLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM

BİM bu Cuma mutfak gereçlerinde büyük indirime gidiyor. Her evin ihtiyacı ürünler düşük fiyatlara satılacak.





