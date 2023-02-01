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BİM Aktüel 3 Şubat kataloğu! BİM Aktüel'de bu hafta neler var? Mutfak ürünlerinde büyük indirim!

01.02.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketleri ev ekonomisi dostu marketlerden biri. Vatandaşlar her zaman satışta olmayan mağaza ürünlerini Aktüel kataloglarını takip ederek almaya çalışıyor. 3 Şubat BİM Aktüel kataloğu yayınlandı. Yayınlanan katalogda mutfak ürünlerinde büyük indirim görülüyor. Peki BİM Aktüel 3 Şubat kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ayrıntılar...

BİM Aktüel 3 Şubat kataloğu! BİM Aktüel'de bu hafta neler var? Mutfak ürünlerinde büyük indirim!

BİM marketlerine vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyenler sabah erken saatlerde marketin önünde sıraya giriyorlar. Bu haftaki BİM kataloğunda dijital yağsız fritöz, buhar jeneratörlü ütü, çok amaçlı dolap, akıllı saat gibi ürünlerde indirime gidildi. Peki Peki BİM Aktüel 3 Şubat kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte indirimli ürünler listesi...

BİM ŞUBAT KATALOĞU

BİM Aktüel'e bu hafta hem teknolojik ürünler hem de mutfak gereçleri geliyor.

  • PHILIPS Buhar Jeneratörlü Ütü 2.099 TL
  • Üçgen Zigon Sehpa Seti 299 TL
  • Manyetik Tablet Alfabe Seti 59 TL

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MUTFAK GEREÇLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM

BİM bu Cuma mutfak gereçlerinde büyük indirime gidiyor. Her evin ihtiyacı ürünler düşük fiyatlara satılacak.

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