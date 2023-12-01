BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 ARALIK 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Ankastre set 5,999 TL, elektrikli süpürge 2,699 TL!

BİM 1 Aralık Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 1 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 ARALIK AFİŞİ

1 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında Harry Potter temalı ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında smart led televizyon, anakstre set, blender seti, set üstü ocak, termos, fastfryer, yağ spreyi ve yer sofrası yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında giyim ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci ve son sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.







