BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Android TV 13.999 TL, cep telefonu 7.999 TL!

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve elektrikli bisiklet geliyor. Peki, 1 Eylül Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 1 Eylül 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

1 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

1 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında androis led televizyon, cep telefonu, bluetooth hoparlör, yazıcı ve laptop yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında şajlı dik süpürge, elektrikli süpürge, robot süpürge, blender set, hamur yoğurma makinesi, turbo fırın, airfyer, kettle, saç kurutma makinesi, tost makinesi, çay makinesi ve ankastre set yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında fincan takımı, kavanoz, tencere gibi mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise dolap askısı, telefon tutucu, banyo taburesi temizlik seti, deterjan kutusu plastik ev ürünleri ve oyuncak çeşitleri bulunuyor.





