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BİM AKTÜEL KATALOĞU 10 KASIM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 12,999 TL, akıllı saat 229 TL!

10.11.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki, 10 Kasım Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 10 Kasım 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 10 KASIM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 12,999 TL, akıllı saat 229 TL!

BİM 10 Kasım Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 10 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 10 KASIM AFİŞİ

BİM 1O KASIM

10 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında elektrikli bisiklet alıyor.

BİM KASIM 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında televizyon, akıllı saat, saç kurutma makinesi ve tezhag altı buzdolabı gibi ürünler yer alıyor.

BİM 10 KASIM 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında oyuncak çeşitleri yer alıyor.

BİM 10 KASIM 4

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında giyim ürünleri yer alıyor.

BİM 10 KASIM 5

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM 10 KASIM 6

BİM aktüel ürünler kataloğunun altıncı ve son sayfasında mutfak ürünlerinin devamı yer alıyor.

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