BİM AKTÜEL KATALOĞU 17 KASIM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL, akıllı TV 3,999 TL!

BİM 17 Kasım Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 17 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 KASIM AFİŞİ

17 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında elektrikli bisiklet, android TV, akıllı cep telefonu, air fryer, dikey şarjlı süpürge, cam set üstü ocak, blender seti ve ısıtıcı çeşitleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında bardak, kavanoz, saklama kabı, sürahi, kase, kupa ve çerezlik gibi mutfak ürünleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında deterjan hazneli mop, esnek saplı mop, banyo seti, banyo aksesuar seti, wc kağıtlık, duşakabin şampuanlığı, kapı arkası askılık, yapışkanlı banyo aksesuarları, vantuzlu banyo kaydırmaz paspası, metal kapaklı bölmeli deterjanlık, cam sabunluk, saplı saklama kabı, organizer çeşitleri, motivasyon matarası, dikdörtgen saklama kabı, çelik tava, ahşap kulplu metal tepsi, silikon air fryer kabı, kum saati turşuluk ve zeytinlik, silikon tutaçlı cam bardak, cam çay tabağı, elma şekilli çerezlik ve mottolu cam kupa yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında ip çeşitleri, giyim çeşitleri, nevresim çeşitleri ve havlu yer alıyor.







