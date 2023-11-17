FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM AKTÜEL KATALOĞU 17 KASIM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL, akıllı TV 3,999 TL!

BİM AKTÜEL KATALOĞU 17 KASIM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL, akıllı TV 3,999 TL!

17.11.2023 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki, 17 Kasım Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 17 Kasım 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 17 KASIM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL, akıllı TV 3,999 TL!

BİM 17 Kasım Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 17 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 KASIM AFİŞİ

BİM 17 KASIM

17 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında elektrikli bisiklet, android TV, akıllı cep telefonu, air fryer, dikey şarjlı süpürge, cam set üstü ocak, blender seti ve ısıtıcı çeşitleri yer alıyor.

BİM 17 KASIM - 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında bardak, kavanoz, saklama kabı, sürahi, kase, kupa ve çerezlik gibi mutfak ürünleri bulunuyor.

BİM 17 KASIM - 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında deterjan hazneli mop, esnek saplı mop, banyo seti, banyo aksesuar seti, wc kağıtlık, duşakabin şampuanlığı, kapı arkası askılık, yapışkanlı banyo aksesuarları, vantuzlu banyo kaydırmaz paspası, metal kapaklı bölmeli deterjanlık, cam sabunluk, saplı saklama kabı, organizer çeşitleri, motivasyon matarası, dikdörtgen saklama kabı, çelik tava, ahşap kulplu metal tepsi, silikon air fryer kabı, kum saati turşuluk ve zeytinlik, silikon tutaçlı cam bardak, cam çay tabağı, elma şekilli çerezlik ve mottolu cam kupa yer alıyor.

BİM 17 KASIM - 4

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.

BİM 17 KASIM - 5

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında ip çeşitleri, giyim çeşitleri, nevresim çeşitleri ve havlu yer alıyor.

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıl sonu enflasyon tahmini değişti; dolar kuru beklentisi düştü!Yıl sonu enflasyon tahmini değişti; dolar kuru beklentisi düştü!
Asgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildiAsgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildi
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı

Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı

İkinci el otomobilde yeni dönem: Çareyi böyle buldular!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Çareyi böyle buldular!

Starbucks'ta grev: "Sözleşme yoksa kahve de yok"

Starbucks'ta grev: "Sözleşme yoksa kahve de yok"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.