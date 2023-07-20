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BİM AKTÜEL KATALOĞU 21 TEMMUZ 2023 CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

20.07.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 21 Temmuz Cuma aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 21 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 21 TEMMUZ 2023 CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve elektrikli bisiklet geliyor. Peki, 21 Temmuz 2023 Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 21 Temmuz 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM MAĞAZASI ÇALIŞANLAR

21 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

21 Temmuz 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında elektrikli biisklet bulunuyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında televizyon, leptop, akıllı telefon gibi teknolojik ürünler bulunuyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında çay makinesi, tost makinesi, kahve makinesi gibi küçük ev aletleri ve mutfak eşyaları bulunuyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise tencere, tabak, bardak gibi mutfak eşyaları bulunuyor.

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