BİM AKTÜEL KATALOĞU 24 KASIM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Şarjlı dik süpürge 3,299 TL, TV sehpası 699 TL!

BİM 24 Kasım Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 24 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 KASIM AFİŞİ

24 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında şarjlı dik süpürge , android TV, akıllı cep telefonu, ve 4 çekmeceli derin dondurucu gibi ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında mutfak ürünleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında tekstil ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında giyim ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.







