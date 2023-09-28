BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 16.999 TL, tost makinesi 1.299 TL!

BİM 29 Eylül Cuma aktüel kataloğu internette araştırılıyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. 29 Eylül 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler merak konusu oldu. İşte detaylar...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EYLÜL AFİŞİ

29 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında araç boyun destek yastığı, araç sibop kapağı ve dikiz aynası telefon tutucu gibi araç malzemeleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında oyuncak çeşitleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında android televizyon, smart televizyon, toz torbasız süpürge, ışıklı oda nemlendirici, dikey şarjlı süpürge, kırlent kılıfı, pijama takımı, sweatshirt, çantalı dikiş seti, dertsiz masa örtüsü, jakarlı koltuk örtüsü ve havlu çeşitleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında air fryer, tost makinesi, termos ve mutfak gereçleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında filtre kahve makinesi, altın detaylı cam mutfak ürünleri, slikon mutfak ürünleri, pastacılık ürünleri, bitki çayı ve kahve demliği, sos ve saklama şişesi, kek kalıbı çeşitleri ve mutfak gereçleri bulunuyor.





