FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 16.999 TL, tost makinesi 1.299 TL!

BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 16.999 TL, tost makinesi 1.299 TL!

28.09.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu merak konusu oldu. Haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar BİM aktüel kataloğunu düzenli olarak takip ediyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri, elektrikli bisiklet ve oyuncak çeşitleri gibi ürünler geliyor. Peki, 29 Eylül Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 29 Eylül 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 16.999 TL, tost makinesi 1.299 TL!

BİM 29 Eylül Cuma aktüel kataloğu internette araştırılıyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. 29 Eylül 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler merak konusu oldu. İşte detaylar...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EYLÜL AFİŞİ

29 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında araç boyun destek yastığı, araç sibop kapağı ve dikiz aynası telefon tutucu gibi araç malzemeleri yer alıyor.

BİM AKTÜEL 29 EYLÜL - 1

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında oyuncak çeşitleri yer alıyor.

BİM AKTÜEL 29 EYLÜL - 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında android televizyon, smart televizyon, toz torbasız süpürge, ışıklı oda nemlendirici, dikey şarjlı süpürge, kırlent kılıfı, pijama takımı, sweatshirt, çantalı dikiş seti, dertsiz masa örtüsü, jakarlı koltuk örtüsü ve havlu çeşitleri bulunuyor.

BİM AKTÜEL 29 EYLÜL - 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında air fryer, tost makinesi, termos ve mutfak gereçleri yer alıyor.

BİM AKTÜEL 29 EYLÜL - 4

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında filtre kahve makinesi, altın detaylı cam mutfak ürünleri, slikon mutfak ürünleri, pastacılık ürünleri, bitki çayı ve kahve demliği, sos ve saklama şişesi, kek kalıbı çeşitleri ve mutfak gereçleri bulunuyor.

BİM AKTÜEL 29 EYLÜL - 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ek MTV'ye AYM'den onay! CHP'nin başvurusu reddedildiEk MTV'ye AYM'den onay! CHP'nin başvurusu reddedildi
BeINSports için Rekabet Kurumu kararını verdiBeINSports için Rekabet Kurumu kararını verdi
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli olduBOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel ürünler bim katalog

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslenmeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslenmeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.