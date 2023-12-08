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BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 ARALIK 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 16,999 TL, elektrikli bisiklet 17,999 TL!

08.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki, 8 Aralık Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 1 Aralık 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 ARALIK 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 16,999 TL, elektrikli bisiklet 17,999 TL!

BİM 8 Aralık Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 8 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 ARALIK AFİŞİ

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8 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında smart televizyon, elektrikli bisiklet, dizüstü bilgisayar, bluetooth hoparlör, tablet telefon tutucu, dönüştürücü hub, katlanabilir bilgisayar tutacağı, ışıklı selfie çubuğu, bluetooth fare, Type C Lightning kablo, petek önü kaplamak için dresuar ve elktrikli çift kişilik battaniye yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ofis ve okul gibi yerlerde kullanabileceğiniz kırtasiye ürünleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında tabak ve bardak çeşitleri, balık tavası il ahşap ve plastik mutfak ürünleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci ve son sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.

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