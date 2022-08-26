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BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Ağustos 2022: BİM'de hangi ürünler indirimde?

26.08.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu, indirime giren ürünleri markete gitmeden görmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi haftanın beşinci günü, internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte 30 Ağustos 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Ağustos 2022: BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta hangi ürünlerin indirim olarak raflarda yer alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki BİM'de hangi ürünler indirimde? 30 Ağustos 2022 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ve detaylar haberimizde...

BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM aktüel ürünler kataloğuna göre; bu hafta; makaron 29,50 TL, basmati pirinç 32,50 TL, tahıllı meyveli içecek 9,75 TL, şeker ilavesiz reçel çeşitleri 18,50 TL, organik yulaf ezmesi 12,50 TL, tarhana cipsi 34,50 TL, süzme çiçek balı 64,50 TL'den satışa sunulacak.

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