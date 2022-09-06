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BİM aktüel ürünler kataloğu! 6 Eylül 2022 Salı BİM'de neler ver, hangi ürünler indirimde?

06.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 6 Eylül 2022 Salı günü geçerli olan indirimli ürünler merak konusu oldu. Peki, 6 Eylül 2022 Salı BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler kataloğu ve detaylar haberimizde...

BİM aktüel ürünler kataloğu! 6 Eylül 2022 Salı BİM'de neler ver, hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün indirime giren ürünleri öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 6 Eylül 2022 Salı BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli olan ürünlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

6 EYLÜL 2022 BİM'DE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

6 Eylül 2022 Salı günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında bebek ürünleri ve temizlik ürünleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise hazır pizza, zeytin çeşitleri sucuk, sosis gibi ürünler yer alıyor.

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Aktüel kataloğun son sayfasında ise yoğurt, tost peyniri, limonata, meyve çayı, milkshake, noodle, meyve barı, kakaolu süt ve çeşitli bisküviler yer alıyor.

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