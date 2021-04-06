BİM aktüel ürünler kataloğu | 6 Nisan'da BİM’de hangi ürünler indirimde?

Büyük market zincirlerinden BİM market aktüel 6 Nisan 2021 Salı kataloğunu 2 sayfa olarak yayınlandı. 6 Nisan haftasında yayınlanan katalogda BİM'de kahvaltılık çeşitleri, büyük boy ürünler ve hazır et ürünleri bulunuyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda başka neler bulunuyor? 6 Nisan'da BİM’de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 6 NİSAN'DA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Kataloğun ilk sayfasında Sinangil marka buğday unu 35,90 TL'den satışa sunuluyor. Bağcı marka kuru sele siyah zeytin ise 14.90 TL üzerinden satışa kondu. Aktüel kataloğun ilk sayfasında bulunan diğer ürünlerde ise büyük boy ürünler dikkat çekiyor. Bal kabağı reçeli, keçi sütü reçeli, Osmancık pirinç, domates ve biber salçası, tahin, çiçek balı, pilavlık bulgur, buğday unu, ton balığı, nar ekşisi, tavuk çeşnisi, kuru sele siyah zeytin, çorba çeşitleri, margarin paketi, noodle, keçi boynuzu özü, ananas reçeli, havuç reçeli ve çikolata dolgulu helva ilk sayfanın ürünleri arasında yer aldı.

Kataloğun ikinci sayfasında ise Dost marka yoğurt 23,90 TL üzerinden satışa sunuldu. Yine Dost marka bidon yoğurt 11,90 TL'den satılıyor. İkinci sayfanın diğer aktüel katalog ürünleri arasında ise dondurulmuş köfte çeşitleri, dana kavurma, İskender soslu piliç döner, 5 kg yoğurt, kefir, kaşar peyniri, tuzsuz toprak tereyağı, tam yağlı inek peyniri, labne, dana kangal sucuk, dondurulmuş pizza tost, piliç köfte, piliç fileto, dana uzun sosis, dondurulmuş peynirli su böreği ve şerbetli baklava gibi ürünler yer alıyor.





