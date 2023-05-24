BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Elektrikli bisiklet 9.999,00 TL, 128 GB cep telefonu 3.999,00 TL! 23-26 Mayıs 2023 BİM'de büyük fırsat

BİM aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarde yerini alacak. Çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların ilgisini çekti. İşte 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta indirime giren ürünler ve BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİM LİSTESİ

Kangal Sucuk 87,75 TL

Poşet ve Değirmen Kaya Tuzu 29,50 TL

Patates İncir Çıtır 44,50 TL

Mangal Kömürü 140,00 TL

Sucuk Izgaralık Dilimli 59,75 TL

BİM 26 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

Nofrost Buzdolabı 7.999,00 TL

Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

Bulaşık Makinesi 5.199,00 TL

Nofrost Buzdolabı 8.499,00 TL

Buzdolabı 6.699,00 TL

Turbo Çift Can Ankastre Set Siyah 4.499,00 TL

Turbo Çift Can Ankastre Set Beyaz 4.499,00 TL

Sürgülü Aspiratör 549,00 TL

Android TV 4.199,00 TL

Mega Kutulu Hurç 65,00 TL

Mega Hurç 39,75 TL

Yedekli Tuvalet Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça SEti 269,00 TL

Çelik Tava 119,00 TL

Kızartma Tenceresi 129,00 TL

Sahan 79,00 TL

Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 159,00 TL

Çerezlik Seti 109,00 TL

Şişme Havuz 199,00 TL

Deniz Yeleği 62,50 TL

Hacıyatmaz 99,00 TL

Top Yakalama Seti 59,00 TL

Aynalı Yüzücü Gözlüğü 109,00 TL

Çelik Termos 219,00 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129,00 TL

Torba Çift Cam Ankastre Seti Siyah 4.499,00 TL

Torba Çift Cam Ankastre Seti Beyaz 4.799,00 TL

Sürgülü Aspiratör 549,00 TL

Android TV 4.199,00 TL

Nofrost Buzdolabı 8.499,00 TL

Buzdolabı 6.699,00 TL

Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

4 ProgramlI Bulaşık Makinesi 5.199,00 TL



