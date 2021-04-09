FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 15:41 | Son Güncelleme

Her hafta birinden farklı ürünlerin yer aldığı aktüel listesini yayınlayan BİM’de bu hafta uydu alıcı TV’den powerbanka kadar birçok ürün indirime girdi. Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV bin 999 Türk lirasına satılırken, yaka mikrofonu 29,90 TL oldu.

BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?

Fırçalı yüz temizleme seti, 34,90 Türk lirası, Casilda Home Melamin Kaşıklık 7,95 TL, Casilda Home Melamin Kek Fanusu ve Spatula 34,90 TL’den satılırken, BİM’in aktüel ürünler listesinde bu hafta Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL, LAV 3’lü Kahve Yanı Su Bardağı 6,95 TL, Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL, 3’lü Saklama Kabı 11,90 TL’ye satılıyor….

İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ…

BİM’de bu hafta Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV 1999 TL, Sessiz Kablosuz Mouse 29,90 TL, Dexim Powerbank 49,90 TL, Yaka Mikrofonu 29,90 TL, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL, Casilda Home Melamin Kek Fanusu ve Spatula 34,90 TL, Casilda Home Melamin Kaşıklık 7,95 TL, Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL, LAV 3’lü Kahve Yanı Su Bardağı 6,95 TL, Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL, 3’lü Saklama Kabı 11,90 TL, 2’li Yuvarlak Saklama Kabı 14,90 TL, Erzak Kabı 18,90 TL, Çift Yönlü Bebek Arabası 399 TL, Kanguru 49,90 TL, Ahşap Masa Sandalye Seti Çocuk 139 TL, Pratik Mama Sandalyesi 69,90 TL, Sallanan At 79,90 TL, Pilsan İlk Arabam 49,90 TL, 13 L Su Kovası 13,90 TL, 50 L Küvet ve File Seti 39,90 TL, 1,5 L Kulplu Maşrapa 4,50 TL, Organik Bebek Müslin Bezi 19,90 TL, Organik Külotlu Çorap Bebek 8,95 TL, 4’lü Organik Ağız Mendili 10,90 TL, Organik Pamuk Lastikli Bebek Çarşafı 17,90 TL, Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL, Welsoft Bebek Battaniyesi 22,90 TL, Figürlü Bebek Yastığı 12,90 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL, Reflü Yatağı 49,90 TL, Oyuncaklı Welsoft Bebek Battaniyesi 32,90 TL, Triko Bebek Battaniyesi 19,90 TL, Mevlit Takımı Kız-Erkek Bebek 49 TL, Baskılı Bebek Yeleği 10,90 TL, Bebek Alt Açma Seti 19,90 TL, Bebek Kundak Havlusu 19,90 TL, Patikli Bebek Pijama Takımı 16,90 TL, 3’lü Bebek Çorabı 5,95 TL, 2’li Bebek Altı 19,90 TL, Bebek Pijama Takımı 22,90 TL, 2’li Beyaz Body Bebek 14,90 TL, Cam Ankastre Set bin 499 TL’den satılıyor.

BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri...İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri...
AGİ asgari ücrete dahil mi?AGİ asgari ücrete dahil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı
Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı
Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi
Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi
"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için flaş gelişme!
"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için flaş gelişme!
Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması
Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması
Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A101 aktüel ürünleri neler? İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri
İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri...
9 Nisan ŞOK Aktüel kataloğu açıklandı | ŞOK Aktüel’de hangi ürünler indirimli?
9 Nisan ŞOK Aktüel fırsat ürünleri
Bakan açıkladı: Çiftçiye tarımsal destek ödeneği bugün hesaplara yatıyor!
Bakan duyurdu, bugün hesaplara yatıyor!
Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar ve kıdem tazminatı kararı!
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Tecno Mobile personel alımlarına başladı!
Tecno Mobile personel alımlarına başladı!
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 73 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesi açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.