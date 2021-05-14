BİM bayramda açık mı? Bim çalışma saatleri

Bim Ramazan bayramında açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bayramda market ihtiyacı olan vatandaşlar BİM'in çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Ramazan'da marketler açık mı? İşte, detaylar...

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI? BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede tam kapanma sürecinde olduğu gibi bayram boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

Zincir marketler arasında yer alan vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği marketler arasında yer alan BİM her bayram olduğu gibi bu bayramda Ramazan Bayramının 1. gününde kapalı olacak. BİM, Ramazan Bayramının 2. ve 3. günü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

