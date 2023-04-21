Bayramın birinci gününde en çok merak edilen konuların başında hangi marketlerin açık olup olmadığı var. Bugün son eksiklerini almak için markete gidecek olanlar BİM bugün açık mı, kapalı mı? BİM bayramda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularına yanıt arıyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

BİM BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıkları merak ediliyor. BİM tarafından yapılan konu hakkında yapılan açıklama ise şöyle;

> ''Değerli müşterilerimiz mağazamız bayramın birinci günü kapalı olacaktır. Bayramın ikinci günü ise hizmet vermeye devam edeceğiz. Anlayışınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz.''

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BİM HAKKINDA:

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 850 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2021 yılında da sürdürmüştür. 2021 yılında yurt içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 1.081 (+37 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2021 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 9.451 (FİLE ile 9.611) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2021 yılında 43 yeni mağaza açarak toplam 578 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2021 yılı sonunda 300 mağaza bulunmaktadır. 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 10.489 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2021 yıl sonu itibariyle 3.723’ü ofis, 6.437’si depo ve 60.037’si mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 70.197 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.



