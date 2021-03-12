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BİM cumartesi pazar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bim hafta sonu açık mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 23:51 | Son Güncelleme

Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları olacak. Bim cumartesi ve Pazar kısıtlamasında açık olacak marketler arasında. İşte, Bim'in hafta sonu açılış ve kapanış saatleri

BİM cumartesi pazar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bim hafta sonu açık mı?

Koronavirüs risk haritasında yer alan yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Fırın, manav, market, bakkal gibi yerler ise belirli saatlerde açık olacak. BİM de Pazar günü açık olacak marketlerden biri. İşte, BİM'in hafta sonu çalışma saatleri...

BİM HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, marketler hafta sonu kısıtlamalarında belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. BİM, hafta içi ve Cumartesi günlerinde 07.00- 20.00 arası çalışıyor. Pazar günü ise 10.00- 17.00 arası hizmet verecek.

13-14 MART HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.

YÜKSEK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan turuncu renkte gösterildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında göre kırmızı renkteki iller; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman olarak gösterildi.

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